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ODA TV bu kez de Fahrettin Koca’nın önerdiği yazarı hedef aldı!

MİT çalışanlarını deşifre eden ODA TV yine boş durmuyor. Hükümete düşmanlığını her fırsatta sergileyen haber sitesi bu kez de Sağlık Bakanı'nın eserlerini okumaları için tavsiye ettiği isim Mustafa Kutlu'yu hedef aldı.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 09:09
ODA TV bu kez de Fahrettin Koca’nın önerdiği yazarı hedef aldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı corona virüs ile ilgili açıklamalarında gençlerin evlerinde kalmaları ve kendilerini izole etmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan evde geçirdikleri zaman dilimi içerisinde kendilerine yatırım yapmaları gerektiğini söylerken Tolstoy ve Mustafa Kutlu'nun eserlerini okuma tavsiyesinde bulunmuştu.

Bu açıklama üzerine harekete geçen ODA TV hükümete muhalefet etmek için 'Sağlık Bakanı tavsiye etti: Kimdir Mustafa Kutlu...' başlıklı haberinde Mustafa Kutlu'yu hedef aldı.

Mustafa KutluTolstoyMuhalefetSağlık Bakanı

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