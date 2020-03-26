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O çirkin sözlere RTÜK'ten ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Aslan'ın programına en üst seviyeden ceza verdi.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 09:17
O çirkin sözlere RTÜK'ten ceza!

Geçtiğimiz günlerde Halk Tv'de yayınlanan Medya Mahallesi programına konuk olan Şeyda Taluk 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza atmıştı. Yaşanan olan sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu.

O çirkin sözler cezasız kalmadı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına en üst seviyeden ceza verdi.

Aldığı ceza sonrası sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ayşenur Aslan ise, 'RTÜK Medya Mahallesi programına da en üst seviyeden ceza vermiş. Gerekçe müthiş!! Konuğum Şeyda Taluk Corona önlemleri çerçevesinde 65 yaş üstü yurttaşlardan söz ederken AKP seçmen kitlesine vurgu yapmıştı! İşte bu!! Sahiden bu!!” dedi.


Sosyal MedyaTelevizyonAk PartiAyşenur Aslan

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