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Nobel ödüllü biyofizikçi: Salgının sonu...!!!

Daha öncede öngörüleri tutan Nobel ödüllü biyofizikçi Michael Levitt, korona virüsü ile ilgili öngörüsünü ilk kez açıkladı. Levitt, salgının sonunun yakın olduğunu belirtti.

Sağlık / 26 Mart 2020 Perşembe 14:45
Nobel ödüllü biyofizikçi: Salgının sonu...!!!

Stanford Üniversitesi'nde çalışan Nobel ödüllü Biofizikçi Michael Levitt koronavirüsün kısa süre içerisinde ortadan kaybolacağı öngörüsünde bulundu.

2013 Nobel Kimya ödülünün sahibi olan Levitt daha önce de Çin'deki salgının en kötü döneminin geride kaldığını ve artık durumun düzelmeye başlayacağını diğer bilim insanlarından önce söylemişti.

Los Angeles Times gazetesine konuşan Levitt 'Asıl kontrol etmemiz gereken şey panik. Bizlere birşey olmayacak ve herşey yoluna girecek' diyerek felaket habercilerine paye verilmemesi gerektiğini belirtti.

'Panikten medya sorumlu'

Levitt 'Rakamlar hala kulağımızda çınlıyor ancak düşüşün başladığına ilişkin net sinyaller var' ifadesini kullandı.

Sosyal mesefa önleminin işe yaradığını aktaran Levitt, yaşanan panik içinse medyayı sorumlu tutuyor.

Daha önce öngörüleri tutmuştu

Levitt daha önce de Çin'de Şubat ortasında toplamada 80 bin vakaya ve 3 bin 250 ölüme ulaşılacağını öngörmüş ve bu öngörüsü 80 bin 298 vaka ve 3 bin 245 ölüm ile neredeyse tam tamına tutmuştu.

Esas kriz salgın sonrası olabilir

Levitt'e göre bundan sonrasında dünyayı bekleyen krizi tetikleyebilecek olan şey; aşırı tepkinin sebep olduğu ekonomik kriz, meydana gelen işsizlik ve doğan umutsuzluk.

Ekonomik KrizFelaketStanford ÜniversitesiUmutsuzlukKimya

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