New York koronaya teslim!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından (Kovid-19) en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de durum ağırlaşıyor. New York'ta, koronavirüs salgını nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.



EYALETTEKİ VAKA SAYISI 37 BİNİ AŞTI



New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki vaka sayısının 37 bin 258'e çıktığını söyledi. Bazı hastaların 20 ile 30 gündür suni solunum cihazlarına bağlı olduğunu aktaran Cuoma, uzun süre cihazlara bağlı kalmanın da ölüm oranlarını artırdığını vurguladı.



Cuomo, bir hastanın suni solunum cihazına ne kadar uzun süre bağlı kalırsa, iyileşme oranının da o kadar düşük olduğuna dikkati çekti.



HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI BİR GÜNDE YÜZDE 40 ARTTI



Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısının, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktığını bildiren Cuomo, 1290 kişinin ise yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu kaydetti.



Cuomo, New York'un 5 bölgesinin her birine 1000 yataklı hastane inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.



ÜLKEDE ÖLÜ SAYISI 385, VAKA SAYISI İSE 69 BİN 684'E YÜKSELDİ



ABD genelinde Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçerken New York'ta ise bir günde 100 kişinin ölümüyle toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 385'e yükseldi.



John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 69 bin 684'e ulaştı. Kaynak : AA

