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Meteoroloji hafta sonu için uyardı!

Meteoroloji'den yoğun yağış uyarısı geldi. Hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini ve bölgede hava sıcaklığının 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yaşam / 26 Mart 2020 Perşembe 20:33
Meteoroloji hafta sonu için uyardı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın hafta sonunda yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği duyuruldu.

'BÖLGEMİZ SERİN VE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRECEK'

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü-İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'Bölgemizin yarın (Cuma 27.03.2020) akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 1 İLE 3 DERECE AZALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışların, hafta sonunda bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görüleceği bekleniyor. Halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber bölge genelinde 1 ile 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da havanın yarın (Cuma) çok bulutlu olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü gün boyu yağışlı geçeceği ve en yüksek hava sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.' ifadelerine yer verildi.

MeteorolojiEdirneErken Uyarı

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