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Merih Demiral gönülleri fethetti!

Milli futbolcu Merih Demiral evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Yaşam / 26 Mart 2020 Perşembe 18:49
Merih Demiral gönülleri fethetti!

İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu.

Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

'Kovid-19'a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay'ın belirleyeceği iki bin aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı belirtmek isterim.'



Kaynak : AA

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