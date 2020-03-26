Manisa'da polis 65 yaş üstü vatandaşa bağırdı!

Manisa Otogar'da bir polisin 65 yaş üstü vatandaşa bağırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.



Görüntülerde polisin yaşlı vatandaşa 'Sen kimsin lan? Yaşından başından utan diye bağırdığı görülüyor' diye bağırdığı görülüyor.



O POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine yaşlı vatandaşa bağıran polisin görevden uzaklaştırıldı.











