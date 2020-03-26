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Manisa'da polis 65 yaş üstü vatandaşa bağırdı!

Manisa'da bir polisin 65 yaş üstü bir vatandaşa sokağa çıktığı için hareket ederek bağırdığı anların görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 14:17
Manisa'da polis 65 yaş üstü vatandaşa bağırdı!
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Manisa Otogar'da bir polisin 65 yaş üstü vatandaşa bağırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde polisin yaşlı vatandaşa 'Sen kimsin lan? Yaşından başından utan diye bağırdığı görülüyor' diye bağırdığı görülüyor.

O POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın sosyal medyada infial yaratması üzerine yaşlı vatandaşa bağıran polisin görevden uzaklaştırıldı.





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