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Korona yasakları bunu da yaptırdı!

İçel’in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.

3. Sayfa / 26 Mart 2020 Perşembe 20:29
Korona yasakları bunu da yaptırdı!
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Alınan bilgiye göre İçel’in Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi’nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara’ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi. M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi.

İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.

Polis, S.A., N.A., M.Ö.,K.D., N.Y., S.K., S.Ö.,R.V., C.D. ve MG. adlı kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan kumar oynamak suçundan 1225 TL, 32. Madde Emre Aykırı davranış suçundan 392 TL., 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Madde Yazılı Yasaklara aykırı hareket etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere kişi başı toplam 4 bin 767 TL’den iş yeri çalışanıyla birlikte 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi. Kaynak : İHA

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PolisEmniyet MüdürlüğüPara CezasıKleopatra

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