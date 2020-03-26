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Kanalizasyonda corona virüs çıktı!

Tüm dünyada can almaya hızla devam eden korona virüs hakkında yapılan son araştırma herkesi şaşırttı. Virüsün yoğun olarak görüldüğü yerlerde incelenen atık sularda dahi virüs bulundu.

Dünya / 26 Mart 2020 Perşembe 10:26
Kanalizasyonda corona virüs çıktı!

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam'daki kanalizasyon suyunda corona virüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Enstitü, Hollanda'da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı.

Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde corona virüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda'da corona virüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM'nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında norovirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.

Birlik açıklamasında, 'Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda corona virüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz' denildi.


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