Kanal İstanbul için kritik gün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak tanımladığı Kanal İstanbul projesi için ilk ihale bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul projesi kapsamında Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde ihale düzenlenecek.



İhale için hazırlanan özel teknik şartnamede, işin amacı “Kanal İstanbul projesi etki alanında kalan Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki Dursunköy köprülerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması için sağlam bölümlerinin sökülerek taşınması, eksik bölümlerinin tamamlanması ilkesine dayalı projelerinin hazırlanması” olarak açıklandı.



Şartnameye göre köprü civarında araştırma kazıları yapılarak başlangıç ve bitiş noktaları ile tespit edilecek. İhaleyi alan firma; köprünün sökümü, yapı elemanlarının taşınması, yeniden yapılması ve eksik bölümlerinin tamamlanması işlerini üstlenecek.



Köprünün özgün konumuna yakın bir konuma taşınması için alternatif yerleri araştıracak ve köprülerin taşınacağı yeri belirleyecek. İşin süresi de 350 gün olarak belirlendi.