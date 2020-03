İşte koronavirüsle boğuşan dünyada son durum

Ülkeleri çaresiz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde ölü ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Küresel pandemide ölü sayısı 24 saatte 2 bin 378 kişi artarak 21 bin 292'ye ulaştı. Enfekte olanların sayısında da akılalmaz bir artış yaşandı. Vaka sayısı 50 bin yükselerek 472 bini buldu.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve Avrupa başta olmak üzere dünyayı felç eden yeni tıp koronavirüs salgınında dün en yüksek can kaybı ve vaka artışı yaşandı.



Son 24 saatte 2 bin 378 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde vaka sayısı 50 bin yükselerek 472 bine ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 378 kişi artarak 21 bin 292 oldu. İşte dünyayı sarsan pandemide son durum ve yaşananlar...



-İtalya

AA'da yer alan habere göre İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı dün 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi. Sivil Savunma yetkilisi Agostino Miozzo, ülkede koronavirüs vaka sayısının 57 bin 521'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 74 bin 386’ya çıktığını duyurdu.



-İspanya

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 938 artışla 3 bin 647'ye, vaka sayısı ise 7 bin 937 artışla 47 bin 610'a ulaştı. İspanya, Kovid-19'un çıktığı ülke Çin'i (3 bin 287 ölü) geride bırakarak İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke durumuna geldi.



-Fransa

Fransa'da 240 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki ölü sayısının bin 100'e yükseldiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, vaka sayısında yüzde 12 oranında artış yaşandığını belirterek toplam sayının 22 bin 304'e yükseldiğini duyurdu.



-İran

İran'da ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 kişi artarak 2 bin 77'ye, vaka sayısı ise 2 bin 206 artarak 27 bin 17'ye yükseldi. İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine kullandıkları sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 255'e çıktı.



-İngiltere

Dünyayı vuran Kovid-19 pandemisinde, İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 465'e, ülke genelindeki vaka sayısı ise 8 bin 939'a ulaştı. İngiltere'de önceden herhangi bir hastalığı olmayan 21 yaşındaki bir kadının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



-Almanya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, pandemiyi frenlediği iddia edilen Almanya'da da yaşamını yitirenlerin sayısı 206'ya yükseldi. Ülke genelinde ise vaka sayısının 33 bin 570'e çıktığı belirtildi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Almanya'nın henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında olduğunu söyledi.



-ABD

Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, vaka ve ölü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı, son 24 saatte 8 bin 757 artarak 66 bin 942'ye ulaştı, ölü sayısı ise 1031'i buldu.



-Rusya

Yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısını net vermediği konusunda eleştiriler yapılan Rusya'da ise pandemiden yaşamını yitirenlerin sayısının 3 olduğu, vaka sayısının ise 626'ya ulaştığı öğrenildi. Rusya'da alınan önlemler kapsamında virüsün bulaşmasına neden olacaklara, 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.



-İsrail

Kovid-19 salgınında İsrail'de şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 2 bin 306'ya ulaştığı bildirildi. İsrail'deki tüm sinagogların kapatılacağı açıklandı.



-Yunanistan

Yunanistan'da Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, vaka sayısının ise 763'e ulaştığı bildirildi. Öte yandan Suudi Arabistan hayatını kaybedenlerin sayısının 2, vaka sayısının ise 869 olduğunu açıkladı.



-Çin

Salgının merkezi olarak kabul edilen Çin'de ise ölü sayısı 3 bin 287'ye ulaşırken vaka sayısının 74 bin 51'e gerilediği bildirildi.