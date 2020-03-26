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İstanbul'da evde kal çağrısına uyan ve uymayan semtler!

Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlatılan “Evde kal” çağrılarının İstanbul'da semt semt nasıl yankı bulduğu haritalaştırıldı. İşte semtlere göre evde vakit geçirenlerin oranları...

Yaşam / 26 Mart 2020 Perşembe 09:43
İstanbul'da evde kal çağrısına uyan ve uymayan semtler!

Ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu, alınan tedbirlerin başında 'Evde kal' çağrısı geldi...

Mücadele kapsamında “Evde kal” çağrılarının yoğunlaştığı tarihler aralığında, İstanbul'da yaşayanlar incelendi.



EVDE KALAN SEMTLER

Buna göre yapılan tespitlere göre, İstanbul'da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler;

Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli

EVDE KALMAYAN SEMTLER

En fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi;


Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

YEŞİL ALANLAR EN AZ DOLAŞANLAR

Grafikteki coğrafi dörtgenler, o konumda yaşayan insanları temsil ediyor. Yeşil renkli alanlar, göreceli olarak en az dolaşan, diğer bir ifadeyle en fazla evde kalan, koyu kırmızı alanlar ise en çok dolaşan yani en az evde kalan bölgeleri gösteriyor.

AtaköyEtilerÇamlıcaTürkiyeFlorya

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