İstanbul'da evde kal çağrısına uyan ve uymayan semtler!

Ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu, alınan tedbirlerin başında 'Evde kal' çağrısı geldi...



Mücadele kapsamında “Evde kal” çağrılarının yoğunlaştığı tarihler aralığında, İstanbul'da yaşayanlar incelendi.







EVDE KALAN SEMTLER



Buna göre yapılan tespitlere göre, İstanbul'da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler;



Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli



EVDE KALMAYAN SEMTLER



En fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi;





Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.



YEŞİL ALANLAR EN AZ DOLAŞANLAR



Grafikteki coğrafi dörtgenler, o konumda yaşayan insanları temsil ediyor. Yeşil renkli alanlar, göreceli olarak en az dolaşan, diğer bir ifadeyle en fazla evde kalan, koyu kırmızı alanlar ise en çok dolaşan yani en az evde kalan bölgeleri gösteriyor.

