İstanbul'da evde kal çağrısına uyan ve uymayan semtler!

Koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlatılan “Evde kal” çağrılarının İstanbul'da semt semt nasıl yankı bulduğu haritalaştırıldı. İşte semtlere göre evde vakit geçirenlerin oranları...
Ölümcül virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucu, alınan tedbirlerin başında 'Evde kal' çağrısı geldi...
Mücadele kapsamında “Evde kal” çağrılarının yoğunlaştığı tarihler aralığında, İstanbul'da yaşayanlar incelendi.
EVDE KALAN SEMTLER
Buna göre yapılan tespitlere göre, İstanbul'da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler;
Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli
EVDE KALMAYAN SEMTLER
En fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi;
Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.
YEŞİL ALANLAR EN AZ DOLAŞANLAR
Grafikteki coğrafi dörtgenler, o konumda yaşayan insanları temsil ediyor. Yeşil renkli alanlar, göreceli olarak en az dolaşan, diğer bir ifadeyle en fazla evde kalan, koyu kırmızı alanlar ise en çok dolaşan yani en az evde kalan bölgeleri gösteriyor.