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İstanbul'da aynı eczanede ikinci ölüm!

İstanbul'da aynı eczaneden ikinci ölümünde korona virüsü şüphesiyle yaşanması tedirginliği arttırdı. Beyoğlu'nda ki Melis Eczanesi'nin önce sahibi İhsan Giray sonra ise eczane çalışanı Ekrem Özdemir virüs şüphesiyle hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 26 Mart 2020 Perşembe 08:49
İstanbul'da aynı eczanede ikinci ölüm!

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray'ın korona virüs yüzünden ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti. Fakat İhsan Giray'ın doktor oğlu Serdar Giray ise corona virüs iddiasını yalanlamıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Melis Eczanesi'nde çalışan Özdemir ise solunum rahatsızlığı nedeniyle önceki hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı. Daha önceden de kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir, tedavilere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Özdemir vefatının ardından Çekmeköy'de toprağa verildi. İhsan Giray'ın ve Ekrem Özdemir'in vefatı akıllara corona virüs şüphesini getirdi. Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı öğrenildi.

Melis Eczanesi ise gün boyunca kapalı kaldı.

Abdülhamid HanCenaze

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