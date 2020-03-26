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Havalimanında Kalan Bin 500 Kişi Yola Çıktı

Korona virüs nedeniyle ülkelerinin hava sahasını kapatmasının ardından İstanbul Havalimanı’nda Karabük’e giden Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu otobüsler Sakarya ve Düzce’de TEM otoyolu üzerinde bulunan tesislerde mola verdi. Otobüsler parça parça Karabük’e gönderiliyor.

3. Sayfa / 26 Mart 2020 Perşembe 18:49
Havalimanında Kalan Bin 500 Kişi Yola Çıktı
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Korona virüs salgınının yayılmasının ardından uçak seferlerin durdurulması nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda kalan, ülkeleri tarafından henüz kabul edilmediği bildirilen yabancı yolcuların terminaldeki bekleyişleri sona erdi. Aralarında Cezayir, Ürdün ve Tunusluların da bulunduğu yabancı uyruklu yolcular otobüsle Karabük’teki yurtlara gönderilmek üzere yola çıktı. Otobüsler geniş güvenlik önlemleri altında TEM otoyolu üzerinde Sakarya ve Düzce’de bulunan tesislerde mola verdi. Mola sırasında polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Molanın ardından otobüsler parça parça Karabük’e gönderiliyor.

26 otobüs Düzce’deki tesise gelerek mola verirken gün içerisinde toplam 70 otobüsün bin 500 yolcuyu Karabük’e götüreceği öğrenildi. Yolcuların Karabük’te bir yurtta karantinaya alınacağı öğrenildi. Kaynak : İHA

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