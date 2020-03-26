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Erdoğan imzaladı ÖTV tutarı yüzde 80'e çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e, kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı tutarı ise yapılan değişiklikle yüzde 35'e yükseltildi

Ekonomi / 26 Mart 2020 Perşembe 08:12
Erdoğan imzaladı ÖTV tutarı yüzde 80'e çıktı!

azı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAZI TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE KOLALI GAZOZLARDA ÖTV ARTIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, bazı tütün ürünleri ile tütün yerine geçen maddelerden yapılan malların ve kolalı gazozların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden belirlendi.

Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltilirken, tütün içeren purolar, sigarillo ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigaralar ve tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

SİGARANIN ÖTV'SİNDE DEĞİŞİKLİK YOK!

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken, sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

CumhurbaşkanıResmi GazeteCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan

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