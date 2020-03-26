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Eldiven ve maske nasıl doğru çıkarılır?

Eldiven ve maske nasıl doğru çıkarılır? İşinin ehli bir sağlık çalışanı bu sorunun yanıtını sosyal medyadan yayınladığı video ile yanıtladı.

Yaşam / 26 Mart 2020 Perşembe 17:01
Eldiven ve maske nasıl doğru çıkarılır?
Video için tıklayın

Koronavirüsle tüm dünyada mücadele devam ederken, temizlik açısından da birçok önlemler alınıyor...

Özellikle, hastalar ile temasa geçen sağlık çalışanları dezenfekte konusunda daha çok özveri gösteriyor. Sağlık çalışanlarının beraberinde birçok vatandaş, önlem amacıyla maske ve eldiven kullanıyor.

MASKE VE ELDİVENİ DOĞRU ÇIKARTMA YÖNTEMİ
 Maske ve eldivenlerin tek kullanımlık oldukları unutulmadan, sürekli olarak yenilenmesi ile birlikte, kullanılan bu malzemelerin nasıl doğru çıkarıldığı da oldukça önemli.

Bir sağlık çalışanı ise sosyal medyada, maske ve eldivenin doğru çıkarımını anlatan bir video paylaştı.

Sağlık ÇalışanlarıSağlık Çalışanı

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