Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri!

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hastanede bir süre tedavi gören Tahtalı, hayata tutunamadı. Daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Tahtalı'nın, hayatını kaybetme nedeni olarak raporlarda 'bulaşıcı hastalık', tanı olarak da 'Kovid-19 akut solunum yetmezliği' yazdığı öğrenildi.



CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin Beden köyünde toprağa verildi.



Genç yaşında hayatını gözlerini yuman Tahtalı, Türkiye'yi üzüntüye boğarken yoğun bakımdaki son görüntüleri ortaya çıktı.



