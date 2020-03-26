Damacanadan virüs bulaşır mı?

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Bahadır Ceylan, korona virüsünün bulaşma yolları hakkında detaylı bilgi verdi. Özellike sosyal medyada yoğunlukla sorulan pet şişe, damacana gibi eşyalardan korona bulaşır mı? sorusunu yanıtlayan Ceylan, temizlik hakkında da yapılması gerekenleri anlattı.



COVID-19'dan korunmak için bazı vatandaşların eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşadığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:



'Covid-19, en sık hasta kişilerin öksürmesi sırasında havaya karışan damlacıklar içinde taşınarak diğer insanların solunum yoluna ulaşır ve enfeksiyonu başlatır. Bazen hastaların solunum damlacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra da ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle de bulaşabilir. Bu virüs dışkıda bulunmakla birlikte su ve sindirim sistemimizden bulaşmaz.



Ağız, burun ve gözünüze dokunursanız...



Ancak size damacana ya da pet şişeyi veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini kontamine etmişse sizin eliniz de kirleneceği için ağız, burun ve gözünüze dokunursanız virüs bulaşabilir.



Dezenfektanla silmek bulaşmayı önleyebilir



Bu nedenle ürünleri aldığınız kişide enfeksiyon bulguları varsa, damacana ve pet şişeleri eve getirdiğinizde dezenfektanla silmek bulaşmayı önleyebilir.'

