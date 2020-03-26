Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'ye video konferansla katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle corona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.



İşte zirvede alınan kararlar:



- Yaşamı savunmayı, istihdamı ve gelirleri korumayı taahhüt ediyoruz.



- Güven tesis etmeyi, finansal istikrarı korumayı, büyümeyi canlandırmayı ve canlanmayı sağlamayı taahhüt ediyoruz.



-İhtiyacı olan tüm ülkelere yardım etmeyi ve halk sağlığı ve finansal önlemleri koordine etmeyi taahhüt ediyoruz.



Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.



G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.