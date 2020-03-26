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Çin'den radikal korona kararı!

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi. Karar pazar günü uygulanmaya başlanacak.

Dünya / 26 Mart 2020 Perşembe 20:36
Çin'den radikal korona kararı!

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

İKAMET İZNİ VE VİZE SERBESTİSİ BULUNAN YABANCILARA DA YASAK

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

ÇİN'DE YEREL KAYNAKLI KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLMEDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Çin'de yerel kaynaklı yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 67 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

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