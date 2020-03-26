Camilerde dua sesleri yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındı. Önlemler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camiler kapatılmıştı. Yatsı ezanın ardından Türkiye genelinde dualar okundu. Vatandaşlar ise okunan duaya evinin camına ve balkonlarına çıkarak eşlik etti. Dua sırasında bir yaşlı kadının ise gözyaşlarının tutamadığı görüldü.



Kaynak : İHA

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