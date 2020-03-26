Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sinyali!

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını karşısında alınabiliecek tedbirlerin başında sokağa çıkma yasağı geliyor. Milyonların merak ettiği bu soruya Bakan Soylu yanıt verdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusuna 'Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz' cevabını verdi.