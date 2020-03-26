USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sinyali!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı gündemde mi sorusuna, "Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz" cevabını verdi.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 11:04
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sinyali!

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını karşısında alınabiliecek tedbirlerin başında sokağa çıkma yasağı geliyor. Milyonların merak ettiği bu soruya Bakan Soylu yanıt verdi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusuna 'Tam sosyal izolasyon her zaman gündemimizde. Bugünkü tedbirlerle bunu karşılayamazsak, tedbirleri yükseltebiliriz. Alacağımız, önereceğimiz tedbirler var. Eğer bu tedbirlerle ilgili salgının önüne geçemezsek, en yüksek tedbiri elbette ki alabiliriz' cevabını verdi.

KoronavirüsSüleyman SoyluSokağa Çıkma Yasağı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı