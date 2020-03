Bakan Soylu'dan dikkat çeken açıklama!

Bakan Soylu'nun korona virüsü hakkında alınan son tedbirler hakkındaki açıklamasının satıbaşları şu şekilde:



'TÜRKİYE'DE HAYATIN YÜZDE 80'İ DURDU'



(Sokağa çıkma yasağı) Şuana kadar sadece bizim bakanlığımız 38 genelge yayınlamış. 17'si sınırlarla alakalı. Çok üst düzey tedbirler alındı. Türkiye'de şuan hayatın yüzde 80'i durmuş durumda. Şehirler arası trafiği ölçüyoruz. Yolcu sayılarını, yolcu otobüsü sayılarını ölçüyoruz. Tüm bunların rakamları gün gün elimizde var. Şuandaki rakamı söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerdeki azalma yüzde 73.



Yeni bir rakam vereceğim. Dün yüzde 65'ti. Şuan yüzde 80. 4 temel noktaya bakıyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması. Kamu düzeninin devam etmesi. Sosyal izolasyonun sağlanması ve tedarik zincirinin aksamaması. Bu dördünü sağlarsak sistemi ayakta tutmuş oluruz. Tedbiri yükseltiyoruz. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Onun için yapılması gerekenler bu 4 temel maddeyi sağlamak.



Hastalığın, salgının nasıl yayıldığını, hangi yaşlara ulaştığını Sağlık Bakanlığımızla birlikte takip ediyoruz. Alınan tedbirleri de seviye seviye yükseltiyoruz.



Bir organizasyon yönetiyoruz ve tüm köşelerini iyi bir şekilde tutmak zorundayız. Kamuoyuna şeffaf bilgi vermek durumundayız. Meselenin nereye gittiğini ifade etmek durumundayız.



SOSYAL İZOLASYONDA DOĞU'DA VE GÜNEY DOĞUDA SIKINTI VAR



(Sosyal izolasyona uyuluyor mu?) Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekilmiş durumda.



(Yeni personel alınacak mı?) Yapılan her işlemde atılan her adımda bu izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeyi ortaya koymak. Size bir şey söyleyeyim... Kamuda seyrekleştirme var, esnek çalışma var. Benim bakanlığımda böyle bir şey yok. Sağlık Bakanlığımızda da böyle bir şey yok. Full çalışıyoruz.



Karakollarımızda yeni oluşturduğumuz bir sistem vardı. Güven Masası'na 3000 kadın personel almıştık, onları sahaya sürüyoruz. İhtiyaç olan tüm alanları personel koymaya çalışıyoruz. Tüm kamu personeline ortaya koyduğu çabadan dolayı şükranlarını sunuyorum.



65 yaş üstü için alınan karar olumlu sonuç verdi.



(Şehirler arası otobüs seferlerinin tamamen durdurulması) Eğer ihtiyaç duyulursa bunu yapabileceğimizi arkadaşlarla konuştuk zaten.



KORONAVİRÜS FIRSATÇILARI, STOK VE FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNLER



Stokçulara karşı zorunluluktan dolayı bir çağrıda bulunduk. Tüm maske üretici firmalara, kaçakçılık şubesi ekipleri gitti, uyarıları yaptı. 12 saat sonra tebligatları ortaya koydular. 20-21 diye başlamıştık. 69 firma ile anlaşma imzaladık.



Biz ne kadar maske üreticisi varsa bunu Sağlık Bakanlığına iletmek durumundayız. Burada kimseye tolerans gösteremeyiz. Değerlendirmeleri arkadaşlarımız yapıyor. Fahiş fiyatlarla ilgili çalışmalarımız da sürüyor.



Şuana kadar 113 ürün tespit edildi. Vatandaşlarımız nereye bildirirlerse bildirsinler, fırsatçıların tepesindeyiz.



Kamuoyu ilk kez duyacak... Sadece maske üretmek değil, üretilen maskenin kumaşının da fiyatı yükselmeye başladı. İlgili firmalar ile toplantı yapıldı. Bizim arkadaşlarımız bu grubun tepesinde. Gün tedbirlere uyma günüdür.



'360 BİN TALEBİN 320 BİNİ KARŞILANDI'



(Vefa Destek Sistemi) Biz 65 yaş üzerine siz evinizden çıkmayın dediğimizde bizim bu büyüklerimizin taleplerini karşılamak zorundayız. Türkiye'den başka bunu yapan yok. Almanya'da gönüllüler ile yapılıyor bu iş. Şuana kadar 360 bin talep geldi, 320 bin talep karşılandı. Her gün 100-150 bin talebi karşılıyoruz.



Kimsesiz tek başına kalanlar ile ilgili şöyle bir uygulamaya gittik. 112 ve 165 sistemine yükledik. Kaymakamlar ve muhtarlar arasında bir iletişim hattı kurduk. Bizim ulaşamadıklarımız ve bize ulaşamayanlara oradan ulaşmaya çalışıyoruz. Aile Hekimleri ile de bir sistem kurduk. Aile Hekimleri, 2-3 günde bir arayıp ilaç ihtiyacını soruyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapıldı. Emeklilerimizin maaşlarının da da evlerine götürüleceği bir sistemi kurduk.



İmamlar ve öğretmenlerden de faydalanıyoruz, devreye alındılar. Okul müdürlerimiz ve bir kısım öğretmenlerimizden de istifade ediliyor. Topyekün sahadayız, seferberlik içerisindeyiz.



2 milyon polis ve 1 milyon jandarma personeline maske dağıtıldı.



65 yaş ve üzeri insanların randevularını 2 ay sonraya attık. Kimse bilmiyor.



SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR



(Provokatif paylaşımlar) 2551 provokatif hesap tespit edildi. 449'una işlem yapıldı. Diğerlerine de işlem yapılmaya devam edilecek. Yüzde 70 bu sabah aldığım bir rakam. Yüzde 70 FETÖ, PKK hesaplar...