USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren LGS ile ilgili alınan son kararı duyurdu. Selçuk, "Merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak" dedi.

Eğitim / 26 Mart 2020 Perşembe 16:49
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi. Selçuk 'LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak' dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler için arka arkaya önlemler alınıyor. Bugün YKS de ertelenirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle LGS için aldıkları yeni kararı duyurdu. Selçuk LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıkladı.

YKS DE ERTELENDİ

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) da 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

BAHAR DÖNEMİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILMAYACAKTIR

YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararları açıklayan Saraç, “Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

KoronavirüsYekta SaraçYüz YüzeMilli Eğitim BakanıÖğrenciler

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı