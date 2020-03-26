Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan beklenen açıklama geldi. Selçuk 'LGS kapsamındaki merkezi sınav, sadece birinci dönem müfredatından yapılacak' dedi.



Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler için arka arkaya önlemler alınıyor. Bugün YKS de ertelenirken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle LGS için aldıkları yeni kararı duyurdu. Selçuk LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını açıkladı.



YKS DE ERTELENDİ



Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağını, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) da 25-26 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.



BAHAR DÖNEMİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILMAYACAKTIR



YÖK Genel Kurulu'nda alınan kararları açıklayan Saraç, “Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanları ile sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır” ifadelerini kullandı.