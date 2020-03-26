Bakan Berat Albayrak: 'Takipteyiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından koronavirüs destekleri kapsamında verilen taahhütlerle ilgili açıklama yaptı.



Bakan Albayrak,' Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız' açıklamasında bulundu