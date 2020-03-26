USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Bakan Albayrak duyurdu: Başvurular başladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüsünün ekonomiye vereceği zararı hafifletmek için başlatılan firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri "kısa çalışma desteği"nin başvurularının başladığını açıkladı.

Ekonomi / 26 Mart 2020 Perşembe 15:29
Bakan Albayrak duyurdu: Başvurular başladı!

Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı ile firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için ilan ettikleri “kısa çalışma desteği”nin başladığını ifade ederek, süreçten etkilenen tüm firmaların başvurabileceğini açıkladı.

Söz konusu desteğin çalışanları koruyacağını, firmaları destekleyeceğini aktaran Albayrak, mesajında 'BirlikteBaşaracağız' etiketiyle başvurunun yapılabileceği 'https://iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi' internet adresini paylaştı.

'Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz'

Albayrak, diğer bir paylaşımında da Türkiye Varlık Fonunun, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladığına dikkati çekerek, 'Sinosure, TVF'nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Kovid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz.' ifadesini kullandı.




ÇinliTwitterİhracatTürkiyeMilyar Dolar

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı