Yılmaz Özdil yaşlılara hakaret etti!

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş üzeri insanların sokağa çıkması yasaklandı.



Bazı yaşlı insanlar ise durumdan habersiz park ve bahçelerde gezmeye devam ediyor.



YAŞLILARIMIZA HAKARET ETTİ



Yaşlı insanları gören görevliler onları evlerine götürürken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil bu yaşlılarımıza hakaret etti.



Park ve bahçelerde dolaşan yaşlılara 'angut diye Özdil 'Bizim sokaklarda parklarda oturan 65 yaş üstü angutlarımız yok muydu elbette vardı' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel