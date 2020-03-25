Türkiye'nin konuştuğu İhsan amcadan açıklama geldi

Ankara'da sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça (79) görüntüyü çeken ve konuttan çıkmama cezası verilen M.T.E. ile ilgili "Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama şikayetçi değilim" dedi. Yavaşça, "Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın" mesajı verdi.



Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesine rağmen hastaneye gitmek için evinden çıkan Ali İhsan Yavaşça'nın videosunu çeken M.T.E., bunu sosyal medyada paylaştı. Yavaşça'ya kendisini polis olarak tanıtan M.T.E.'nin tavırları sosyal medyada büyük tepki çekti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermesi üzerine M.T.E., polis ekipleri tarafından tespit edilerek, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.T.E.'ye, nöbetçi hakimlik tarafından 'kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan 15 gün konutundan çıkmama ve evine en yakın huzurevini ziyaret etme cezası verildi.



'Sokağa çıkma yasağını bilmiyordum'

Olayın ardından Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Belediye Başkanı Turgut Altınok'un evinde ziyaret ettiği Ali İhsan Yavaşça, DHA'ya konuştu. Eşi Hatice Yavaşça'yı 3 yıl önce kaybeden, geçmişte lokanta çalıştıran Ali İhsan Yavaşça, M.T.E.'nin videosunu çektiği gün sokağa çıkma yasağı olduğunu bilmediğini söyledi. Kollarındaki ağrı nedeniyle hastaneye gitmek için evden çıktığını belirten Ali İhsan Yavaşça "Hastanede beni muayene ettiler. Otobüse binip eve gelecektim; ama 65 yaş üstü kartım iptal olmuş, o yüzden geri indim. Ben de bir çorba içmek istedim; ama çorbacı da kapalıydı. Yaya olarak dolmuşa gitmek üzere yürüyordum. Bu sırada iki genç ellerinde cep telefonuyla 'Sen nereye gidiyorsun amca' dediler bana. Ben de durumumu anlattım. 'Çabuk buradan git seni götürür ceza yazarız' dedi. Ben de 'peki' dedim. Çocuklarda resmi kıyafet falan da yoktu. Korkmadım da. Sonra dolmuşa bindim eve geldim" diye konuştu.



'Ceza vermişler, ama şikayetçi değilim'

Ali İhsan Yavaşça, kendisinin görüntülerini sosyal medyaya yükleyenlere karşı bir tepkisi olmadığını bildirerek "Ben zaten normal zamanda da çok dışarıya çıkmıyorum. O çocuk da bana bir şey demiş değil. 'Ne geziyorsun amca, seni götürür ceza yazarız. Şuradan bin evine git' dedi. Ben de gezmek için çıkmadığımı söyledim. Hastane için evden çıktığımı söyledim sonra da hemen eve gittim. Bana karşı bir saygısızlığı da olmadı. Doğru konuşalım, bana kötü bir şey söylemedi. Ben o çocuktan şikayetçi değilim. Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama onlardan şikayetçi değilim" dedi.



'Türkiye evde kalsın'

Ali İhsan Yavaşça, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından sağlık ekiplerinin geldiğini kendisini hastaneye götürdüklerini ve bütün testlerinin yapıldığını anlatarak, "Yaşa bağlı olan hastalıklar dışında herhangi bir sağlık sorunum yok. Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın. Özelikle yaşlılar evinden çıkmasın dışarı. Bulaşıcı bir virüs. Ben gün içinde televizyon izliyorum, çiçekleri suluyorum" dedi.



Özür diledi

Mustafa T.E., Ali İhsan Yavaşça'nın kendisinden şikayetçi olmadığına ilişkin açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yavaşça'nın DHA'ya yaptığı açıklamasını paylaşan Mustafa T.E., "Amca benim samimiyetime ve saygısızlık yapmadığıma inandığı, şikayetçi olmadığı için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinden özür diliyorum ve ellerinden öpüyorum. Benden yaşça büyük olan İhsan amca beni diğer insanlar gibi yanlış anlamadı ve şikayetçi olmadı. En kısa zamanda kendisine ziyarette bulunacağım ve gerekeni yapacağım" ifadelerini kullandı.



'amacım yaşlı amcanın daha duyarlı olmasını sağlamaktı"

Mustafa T.E, olayın hemen ardından yine sosyal medya hesabında yaptığı ilk açıklamada ise "Ben amcaya 65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatmak ve evde kalması gerektiğini farklı bir şekilde uyarmak istedim. Bu kadar gündeme gelmesinin tek sebebi amcanın yüzü, konuşması, masumiyeti ve o içten saflığının olduğunu çok iyi biliyorum. İhsan amcayı seçmemin nedeni ise onunu bana gelen sempatik ve tatlılığı idi. Kendimi polis veya kamu görevlisi gibi tanıtma amacım yoktu, amacım yaşlı amcanın daha duyarlı olmasını sağlamaktı" dedi.



'Huzurevi ziyaretini ceza olarak görmem efendim"

Mustafa T.E., hakimin verdiği konuttan çıkmama ve huzurevi ziyareti cezası ile ilgili de Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nde beklerken çektiği videosunu paylaşarak yaptığı açıklamada ise, "Huzurevi ziyaretini ceza olarak görmem efendim, seve seve yaparım. 15 gün konuttan ayrılmama cezası da COVID-19 kapsamından dolayı iyi oldu" ifadelerini kullandı.