"Tanı kitini Türkiye'nin sayesinde elde ettik!'

Kardeş ülke Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Azbeycan'da koronavirüsün artmasının Türkiye sayesinde önlendiğini açıkladı. Bakan Şireliyev, ilk günlerde koronavirüsün yeni tipinin teşhisi için birçok ülkede test olmadığını vurgulayarak 'Sadece birkaç ünlü laboratuvarda ve Almanya'daki bir laboratuvarda bu testler yapılıyordu. Kardeş Türkiye'nin aracılığı ile testler Bakü'ye getirildi. İlk hastalar da o testlerin yardımıyla teşhis edildi.' dedi



Şireliyev, bazı hastaların iyileşerek taburcu edildiğini, tedavisi devam edenlerin hastalık seyirlerinin de iyileşme yönünde olduğunu kaydetti.



Azerbaycan'da Kovid-19 vakasına ilk kez 28 Şubat'ta İran'dan ülkeye geçen bir Rus vatandaşında rastlanmıştı.



Bugüne kadar 87 kişide koronavirüs tespit edilen Azerbaycan'da, 10 hasta iyileşti, 1 hasta hayatını kaybetti.



Ülkede, 3'ü 18 yaş altı toplam 76 hastanın tedavisi sürüyor.