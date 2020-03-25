Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Soylu ilk kez açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı. Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili soruya da cevap verdi. Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? İşte, merak edilen soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen yanıt…



BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA



Dinamik bir süreç. Süreci takip ediyoruz. Şimdiye kadar attığımız adımların, aldığımız kararların sonucunu takip ediyoruz. Bu işin başından itibaren hareketliliği azaltmaya, sosyal mesafeyi arttırmaya çalışıyoruz. Minimum mobilizasyon ve sosyalizasyon. Hedefimiz budur. Şu ana kadar da bu hedefi tutturduğumuzu düşünüyoruz.



VALİLİKLERE TALİMAT



Öte yandan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere önemli talimatlar gönderildi. İşte, Valiliklere gönderilen talimatlar:



1- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacaktır.



2- Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacaktır.



3- İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacaktır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecektir.







