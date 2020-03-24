'Sokağa çıkma yasağı' devleti çökertir mi?

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmaya başlamasının ardından 'sokağa çıkma yasağı ilan edilsin' tartışmaları başladı.



Olası bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi halinde ise olabilecekleri Stratejist Abdullah Ağar sosyal medya hesabından paylaştı.



Ağar, sokağa çıkma yasağının devletin ve toplum çökmesine neden olabileceğini belirtirken şunları yazdı;



Bir “Sokağa Çıkma Yasağı” lafı almış başını yürümüş. Kimlerin hangi niyet ve maksatla çıkarttığını bilmiyorum. #Corona Virüs ile mücadelede etkili bir metot arayan, ama sokağa çıkma yasağının sonuçlarını öngöremeyen, düşünemeyen iyi niyetlilere çok sözüm yok. AMA! Sokağa çıkma yasağı uygulansın diyenler; Üretim-tedarik zincirlerinin kopması başta, istikrarın ana unsuru para kazanma ve tüketim halkalarının kopacağını da, Bütün milli güç unsurlarının OLUMSUZ ETKİLENECEĞİNİ DE, Kamu düzeni ve toplumsal yaşamın çökeceğini de biliyor olmalılar. KONTROLLÜ İZALASYON GEREKİYOR! Hem evde kalarak, hem de iş'te, hem sokak ve alışverişte en az 2 metre kuralını uygulayarak, yaşamı-istikrarı-mücadeleyi ve istikrarı devam ettirmek gerekiyor. Yanlış yer, zaman, zaman aralığı, kitle/alt gruplara uygulanan sokağa çıkma yasakları hem toplumu, hem devleti, hem geleceği, hem de mücadeleleri kilitler. Maksadı aşan/uzayan sokağa çıkma yasakları büyük istikrarsızlıklara, huzursuzluklara, açlık ve güvensizliklere neden olur. İç savaşa, parçalanmaya kadar gider. Gerekirse bedel ödenir, ama devletin çökmesine, milletin dağılmasına, vatanın parçalanmasına izin verilemez. Kaş yapacağım derken, göz çıkartılamaz. Genel ve uzun soluklu “Sokağa Çıkma Yasağı” devletin ve toplumun çökmesini, kaos çıkmasını, istikrarsızlık ve bozgun yaşanmasını isteyenlere hizmet eder. En son sokağa çıkma yasağını, darbeyi başarsalardı, kimlerin uygulamak istediğini unutmayın.













