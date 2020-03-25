Sağlık Bakan Koca'dan dikkat çeken açıklamalar!

Eğitim konulu Bilim Kurulu toplantısı bitti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca ortak basın toplantısı düzenledi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artık dijital ortamda görülebileceğini belirtti. Ayrıca Koca taburcu olan iki hasta hakkında bilgi verdi.



İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar;



''Gaziantep, Erzurum, Konya, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Sinop... aziz milettim şehir şehir ev ev Türkiye... Bu virüs dünyayı tehdit ediyor. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. O da yakalanmamak. Corona virüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Dışarı çıkıp çıkmamak konusunda irade sahibiyiz. Verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek bireylere bağlıdır. Devlet burada yaptırım uygulayan kılavuzdur. Hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. İnsan sayısının arttığı her ortam riskin arttığı ortamdır. Sevgili gençler risk altına giriyorsunuz. Belki hasta olmuyorsunuz ama taşıyıcı oluyorsunuz. Hastalığa hatta daha büyük acılara aracılık etmeyin. Yaşı büyük olanlara ise, virüs yaş ayırımı yapmıyor. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hayatını asgari düzeye indirmelisiniz. Telefon sohbetlerinizi daha uzun tutabilirsiniz. Çocuklarımız için ise artık oyunları evde oynuyoruz, dışarı çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok. Sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz.



TÜRKİYE'DE VAKA BİLGİLERE DİJİTAL ORTAMA YANSIYACAK



Özellikle hergün vaka sonuçlarını bildirmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bütün detayları dijital ortam hergün güncelleyerek paylaşacağız.



2 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ



Bir hastamız 65 yaşında bir hasta idi, bir hastamız da erkekti, Bugün taburcu oldular''



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Koca ''sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı'' yönündeki soruya, ''Herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını söyledim. Burada Bilim Kurulu'nda konuştuğumuz, özellikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir konusunda da bir çalışma olacak''



KİMLERE TEST YAPILMALI?



Bakan Koca, ''83 milyonun test yaptırmasına gerek yok. Çünkü negatif olabilir. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra da pozitif çıkabilir. Herkes kendisini virüs taşıyıcı olarak görmeli ve öyle davranmalı. O nedenledir ki biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz.



Kimler yaptırmalı, insanlar dün bir hastanemizde kuyruklar oluşturdu. Bunlar gerekli değil. Ancak hekim uygun görürse yaptırmalıyız. İkincisi birisi pozitif çıktıysa ve temas ettiyse yaptırmalı.



Hiçbir test ücret ile yapılsın istemiyoruz. Üniversite hastanelerimiz dahil olmak üzere biz bakanlık olarak veriyoruz. Asla vatandaşımızdan ücret almama noktasında da gayret içindeyiz. Biz izni vakıf üniversitelerine de verdik. Ve ücretle test yapanlardan da bizim haberimiz olsun.



Sosyal medyada bayılan vs gibi görüntüler servis edildi. Biz bu hastalığı şöyle biliyoruz, öncelikle solunum sıkıntısı ile başlayan bir süreç. Anında düşme ile anında kaybedilme ile sonuçlanabilir bir seyirle gitmiyor. Ve bunlara asla inanmayın.

