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Sabaha karşı kritik koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını yüzünden yurt dışında mahsur kalan Türk öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oktay, öğrencilerin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:31
Sabaha karşı kritik koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mağdur olan Türk öğrenciler için sabaha karşı Twitter hesabından bir son dakika açıklaması yaptı. İşte Oktay'ın o açıklaması...

'Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir.

Öğrencilerimizin ulaşımları, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızın koordinasyonunda THY ile sağlanmıştır. Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir.'

İrlandaCumhurbaşkanıİngiltereİsviçreFuat Oktay

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