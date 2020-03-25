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Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını İngiltere kraliyet ailesine de bulaştı. Kralice Elizabeth'in oğlu Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 12:00
Prens Charles'ta koronavirüs tespit edildi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını İngiltere kraliyet ailesine de bulaştı. Kralice Elizabeth'in oğlu Prens Charles'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

The Daily Telegraph'ın haberine göre, Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İngiliz kraliyet konutu Clarence House'un sözcüsünün yaptığı açıklamada, 'Hafif semptomlar sergiliyor, ancak sağlığı yerinde. Son birkaç gündür de evinden çalışıyor. Cornwall Düşesi de test edildi, ancak virüse rastlanmadı. Hükümet ve tıbbi tavsiyelere göre, Prens ve düşes şu anda İskoçya'da karantina altında. Testler Aberdeenshire'daki Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından gerçekleştirildi' ifadelerine yer verildi.

KoronavirüsPrens Charles

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