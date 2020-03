Okullara verilen ara uzatıldı mı?

Eğitim konulu Bilim Kurulu toplantısı bitti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve Sağlık Bakanı Koca ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Selçuk Bilim Kurulu toplantısında okullara verilen aranın 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını açıkladı.



Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar;



''Televizyon yoluyla bir uzaktan eğitime başladık. Uzaktan eğitim kısmı dışında da telafi çalışmaları başayacak. Telafinin ne zaman nasıl olağı da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda olacak. Eğitimde elbette kayıplar olacak. Biz her türlü senaryoya da hazırız. Önümüzdeki ara sürecini 30 Nisan tarihine kadar uzattık.



LGS SINAVI



LGS'nin nasıl yapılacağına doğru 3 plan var önümüzde. En asgari düzeydeki tedbirlerimizi de alacağız. Sadece yüz yüze gördüklerini konulardan sınava gireceklerini de zaten söylemiştik



HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK



Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli, bizim televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak. Bugünkü çalışmalardan dolayı bütün heyetlere teşekkür ederim. Gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etmek isterim.



ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN DURUMU



Ücretli öğretmenler konusundaki mevcut mevzuat derse giren öğretmenlerimizin ücretini alması konusunda çok açık, bizim telafi eğitim olarak planladığımız bütün eğitim çalışmalarında derslerimizi ücretli öğretmenlerimizin girmesi söz konusu olacak. Mevzuat ve teknik çalışmalar devam ediyor.



ÖZEL OKULLARLA İLGİLİ



Bu konu uzun soluklu bir konu. Ve telafisi yapılacak bir husus. Tamamlayanacağı ve telafi edileceği yönünde bir eğitim bu. Bu konuda sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum.