Oda Tv 'angutu' savundu!

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, sokağa çıkan 65 yaş üstü yaşlılarımıza 'angut' diyerek hakaret etti.



Özdil'in sözleri bütün çevreler tarafından tepki çekerken, en son MİT ihanet haberiyle gündem Oda TV Özdil'e sahip çıktı.



Özdil'in hakaretlerini savunan Oda Tv bir de tepki gösterenleri de hedef gösterdi.



İşte Oda Tv'nin hakareti savunduğu ve hedef gösterdiği o haber;







Türkiye koronavirüsle mücadele ederken sosyal medyada sürekli gazetecileri hedef alan yandaş isimler ve Aktroller çalışmalarına devam ediyor.



Bu kez de Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in sokağa çıkma yasağına rağmen, dışarı çıkan 65 yaş üstüne yönelik söylediği “Angut” sözlerini hedef alan yandaş ve Aktroller birbiri ardında paylaşımlar yaptı.



Önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un tepki göstererek paylaştığı görüntülere yandaş isimler de tepkileriyle destek verdi.



Bulut paylaşımında, “Bu dönemde kimseyi kırıcı şekilde eleştirmeden toplayıcı olmaya gayret etmemiz lazım ama bu kadarı da fazla! BU ÜLKENİN 65 yaş üstü insanlarına ‘angut' demek bana kabul edilir gelmiyor, bu basın özgürlüğü değil!” ifadelerini yazdı.



Milat Gazetesi Köşe Yazarı Ufuk Coşkun ise “Bu anguta 15 gün ev hapsi ve huzurevi ziyareti cezası verilmeyecek mi? 65 yaş üstü ihtiyarlara nasıl angut diyerek aşağılayabiliyor” diyerek tepki gösterdi.



Yeni Şafak Gazetesi eski yazarı Sevda Türküsev de aynı görüntüleri paylaşarak, “Sen angut olamazsın... Bazı arkadaşlar ‘angut sensin' gibi iltifat içeren sözler söylemişler Yılmaz Özdil'e lütfen sözlerinizi geri alın çünkü angut kuşunun karekterine baktığınızda Yılmaz Özdil‘le bağdaşmadığını göreceksiniz. Saygısız ve hadsiz bir insana sadece ‘Puuuu' diyorum” dedi.



Geçen hafta koronavirüs iddiasıyla babasını kaybeden Esra Elönü de bir paylaşım yaparak, “Kesin 65 yaş üstüne 2500 liraya leğen satamamıştır. O yüzden kudurmuş, 65 yaş üstü canım amcalar Canım teyzeler takmayın o kendini sayıklıyor gülün geçin” ifadelerini kullandı.



Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek ise “angut sensin... İnsanlara bu kadar tepeden bakan, hakaret eden adama yazar diyorlar... Polis yaşlıları aşağılayan gençleri tek tek yakalıyor... Bu angut'u niye yakalayıp hesap sormuyor sunuz? Dokunulmazlığı mı var?” diye yazdı.



Özdil'e tepki gösteren bir diğer isim de Ersoy Dede oldu. Dede, söz konusu görüntüleri paylaşarak, “Angut babandır” diye yazdı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel