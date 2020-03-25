Mustafa Kutlu kimdir? Mustafa Kutlu'nun kitapları nelerdir?

Mustafa Kutlu kimdir sorusunun ilk cevabı; öykü, deneme ve hikayeleri ile tanınan yazar olmasıdır. Mustafa Kutlu, Erzincan ilinin Ilıç ilçesine bağlı Kuruçay nahiyesinde 1945 yılında doğdu. 1963 yılında Erzincan Lisesi'ni, 1968 yılında ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü başarıyla tamamladı. Yazar, Tunceli ve İstanbul illerinde 1974 yılına kadar edebiyat öğretmenliği yaptı. Ardından öğretmenlikten ayrılarak Dergah Yayınları'nda yönetici olarak çalıştı.

Kutlu, Hareket ve Dergah isimli dergilerde 8 cilt sürenTürk Dili Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayın faaliyetlerini yönetti. Yazar aynı zamanda televizyonda sohbet programları yaptı ve senaryolar yazdı. Kutlu, 1995 yılındaYeni Şafak gazetesinde kültür ve spor yazıları kaleme aldı. Aynı zamanda Kanal 7'de de kültür programları hazırladı.



MUSTAFA KUTLU'NUN ESERLERİ



HİKAYELERİ

Ortadaki Adam (1970)

Gönül İşi (1974)

Yokuşa Akan Sular (1979)

Yoksulluk İçimizde (1981)

Ya Tahammül Ya Sefer (1983)

Bu Böyledir (1987)

Sır (1990)

Arkakapak Yazıları (1995)

Hüzün ve Tesadüf (1995)

Uzun Hikaye (2000)

Beyhude Ömrüm (2001)

Mavi Kuş (2002)

Tufandan Önce (2003)

Rüzgarlı Pazar (2004)

Chef (2005)

Menekşeli Mektup (2006)

Kapıları Açmak (2007)

Huzursuz Bacak (2008)

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı (2009)

Zafer yahut Hiç (2010)

Hayat Güzeldir (2011)

Anadolu Yakası (2012)



DENEME

Şehir Mektupları (1995)

Akasya ve Mandolin (1999)

Yoksulluk Kitabı (2004)



İNCELEME

Sait Faik'in Hikaye Dünyası (1968)

Sabahattin Ali (1972)

