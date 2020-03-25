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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gazeteci Can Ataklı hakkında başörtülü öğretmene yönelik ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 14:05
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Can Ataklı hakkında suç duyurusu

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, gazeteci Can Ataklı hakkında 'Öğretmenin başörtüsü üzerinden dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçlarından cezalandırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Uzaktan eğitimi veren öğretmenin başörtülü olmasına takılan Ataklı, 'Anlatan öğretmen türbanlı. Bunu yapmaları bence yanlış. Okullarda türbanlı öğretmen var mı, var. Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var.Bana göre yanlış ama var. Bu Milli Eğitim Bakanı ile bunu yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Eleştiricem tabi kardeşim. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya' demişti.

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