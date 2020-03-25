Melih Gökçek İstanbul'daki skandal görüntüler hakkında ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sosyal mesafeyi koruma uyarısında bulunuyor ama İstanbul'dan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.



İstanbul'da seferlerin azaltılmasının ardından vatandaş otobüslerde ve metrolarda iç içe seyahat ediyor.



'İSTANBUL BELEDİYESİ BÜYÜK BİR VEBAL İÇERİSİNDE'



Melih Gökçek, Beyaz Ana Haber İstanbul'dan gelen skandal görüntüleri eleştirirken 'Bu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir tarafında var. Bu son derece hatalı olan bir iş. Şuanda en fazla hastalık özellikle yakın mesafeden geçiyor. Yakın mesafeden geçtiği için insanları otobüslerde ve metrolarda mümkün olduğu kadar seyrek oturturmak gerekiyor. Aralarda bir metreyi temin etmek gerekiyor. Bunu etmezseniz yanlış yaparsınız. Bu belediyeye yük olacak. Elbette olacak. Böyle dönemlerde belediyenin fedakarlık yapması şart. otobüslerin sayısını arttırarak bunu temin edeceğiniz halde tam tersine sefer sayılarını azaltırsanız burda çok ciddi bir şekilde sıkıntı meydana getirirsiniz. Burdan bir tane insan mikrop kapsa bunun vebali yeter. Bu konuda özelikle İstanbul Belediyesi hakkında çok sık haber çıkıyor ama maalesef İstanbul Belediyesi bu konuda vurdum duymaz. Sonra Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da gerekse İzmir'de havalimanlarında olduğu gibi dijital ateş ölçerler rahatlıkla konulabilinir. Olmayacak bir şey değil. Acil alım hakkı vardır. İhaleyi de acilen yapabilirsin. Hemen pazarlık edip buralara koyabilirsin. Bu atla deve değil. Böyle acil durumlarda bunun yapılması lazım İstanbul bunu yapmıyor ve büyük bir vebal içerisinde' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel