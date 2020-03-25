Koronavirüs sonrası İtalya’da neler oluyor?

Koronavirüs salgının ciddi bir şekilde etkilerinin görüldüğü İtalya'da enteresan görüntüler ortaya çıkmaya başladı.



Büyük panik yaşayan halk, doğada da enteresan görüntülere şahit oluyor.



VENEDİK KANALI'NIN RENGİ DEĞİŞTİ



Yunus balıklarının şehrin göbeğine kadar geldiği ülkede Venedik Kanalı'nın da rengi değişti. Şimdi herkes bu yaşananlara koronavirüs mü neden oldu? Diye soruyor...