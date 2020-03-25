İtalyanlar namaza yöneldi!

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.



Hükümet korona salgının kontrolllerinden çıktığını söylerken, salgının sonuçlarının ağır olacağını açıkladı.



CHP'Lİ VEKİL BEĞENDİ



Açıklamaların ardından İtalya'daki Müslümanlar namaz kılarken, İtalyanlar'da onları örnek alarak namazlarına katıldı.



İtalya'dan gelen o görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'de beğendi.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel