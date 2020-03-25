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İtalyanlar namaza yöneldi!

İtalya'da artan ölümlerin ardından İtalyan halkı namaz kılan Müslümanlara katılmaya başladı.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 20:45
İtalyanlar namaza yöneldi!
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İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı  683 kişi artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Hükümet korona salgının kontrolllerinden çıktığını söylerken, salgının sonuçlarının ağır olacağını açıkladı.

CHP'Lİ VEKİL BEĞENDİ

Açıklamaların ardından İtalya'daki Müslümanlar namaz kılarken, İtalyanlar'da onları örnek alarak namazlarına katıldı.

İtalya'dan gelen o görüntüleri CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'de beğendi.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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