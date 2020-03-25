USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

İspanya NATO’dan acil yardım istedi!

İspanya NATO'dan acil yardım talebinde bulundu.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 13:37
İspanya NATO’dan acil yardım istedi!

İspanya'da yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 738 kişi artarak 3 bin 434'e çıktı. İspanya tıbbi malzeme ve solunum cihazı için NATO’dan acil yardım talebinde bulundu.

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimini yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede, salgının merkezi haline gelen New York için yeterli desteği vermemekle eleştirerek, "Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim? Bu durumda ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin, çünkü sadece 400 suni solunum cihazı gönderiyorsunuz'' demişti.

KoronavirüsTıbbi MalzemeİspanyaNew YorkSolunum Cihazı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı