İmamoğlu İBB'ye 5 yeni dava açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri sık sık İBB'ye açtığı davalar ile gündeme geliyor. İmamoğlu, son olarak ise Ocak ayında İBB Meclisi'nin aldığı iki imar planı değişikliği ve bir kiralama ve tahsis kararına karşı dava açmıştı. Başkan İmamoğlu'nun bununla beraber İBB'ye açtığı dava sayısı bugüne kadar toplam sekizi buldu.





İBB Meclisi'nin Şubat ayında aldığı 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kiralama ve tahsis kararlarını iade eden İmamoğlu, AK Parti'li üyelerin ısrar kararı alarak direnmesi ve kararların kesinleşmesi üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.



20 Mart'ta mahkemeye başvuran İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.