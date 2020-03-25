USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

İmamoğlu İBB'ye 5 yeni dava açtı!

Tüm ülke gündemine korona virüsü almışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye dava açma derdine düştü. İmamoğlu, İBB Meclisi'nin aldığı beş kiralama ve tahsis kararı için belediyeye dava açtı.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 10:24
İmamoğlu İBB'ye 5 yeni dava açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinden beri sık sık İBB'ye açtığı davalar ile gündeme geliyor. İmamoğlu, son olarak ise Ocak ayında İBB Meclisi'nin aldığı iki imar planı değişikliği ve bir kiralama ve tahsis kararına karşı dava açmıştı. Başkan İmamoğlu'nun bununla beraber İBB'ye açtığı dava sayısı bugüne kadar toplam sekizi buldu.


İBB Meclisi'nin Şubat ayında aldığı 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kiralama ve tahsis kararlarını iade eden İmamoğlu, AK Parti'li üyelerin ısrar kararı alarak direnmesi ve kararların kesinleşmesi üzerine, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

20 Mart'ta mahkemeye başvuran İmamoğlu, İBB Meclisi'nin 332, 333, 334, 335 ve 336 sayılı kararlarının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep etti.

Ak Partiİmar Planı

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı