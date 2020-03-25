Gaz maskesiyle korona önlemi!

Kuşadası'nda yaşayan Mehmet Can Oktay'ın (31) koronavirüsten korunmak için uyguladığı yöntem sosyal medyada günün konusu oldu. Oktay'ın, caddelerde gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulumla dolaşması trajikomik görüntüler oluşturdu. Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Aydınlıları da tedirgin etti. Evden çıkılmaması konusunda yapılan uyarılar üzerine vatandaşlar, çeşitli önlemler almaya başladı. Kuşadalı bir vatandaşın uyguladığı yöntem ise, trajikomik görüntüler oluşturdu. 31 yaşındaki Mehmet Can Oktay, cadde ve sokaklarda dolaşırken kendisine koronavirüs bulaşmaması için gaz maskesi ve kimyasal önleyici tulum kullanmaya başladı. Oktay'ın bu şekilde dolaşması sosyal medyada da günün konusu oldu.



“VİRÜSTEN ÇOK KORKTUM”



Açıklama yapan Oktay, “Evde yaşlı anneannem var ona bulaştırmamak için böyle bir önlem aldım. Virüsten çok korktum, ondan kaçmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.









