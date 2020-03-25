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Esnafa 25 bin TL kredi desteği!

Korona virüsü yüzünden esnafa destek kredisi müjdesi veren Halkbank, esnaf ve sanatkârlara 25 bin nakit kredi, 25 bin TL de ticari kart desteği vereceğini açıkladı.

Ekonomi / 25 Mart 2020 Çarşamba 08:13
Esnafa 25 bin TL kredi desteği!

Halkbank koronavirüs salgınıyla mücadele için 'Esnaf Destek Paketi' açıkladı. Paketle, esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin TL ticari kart desteği verecek. Bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak İşletme Kredisi'nin limiti 25 bin TL olacak. 36 ay vadeli kredi 6 aya kadar ödemesiz dönemli kullanılacak. Perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecekkonaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkârlar, söz konusu krediyi yüzde 4.5 faiz oranıyla kullanacak.

NAKİT AKIŞI SAĞLAYACAK

Esnaf ve sanatkârlara Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verilecek. Bununla, esnaf, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek. Çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek. Çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecek.

KoronavirüsHazine ve Maliye BakanlığıHalkbank

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