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Erdoğan imzaladı o ürünlerde vergi kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla koronavirüs salgını sebebiyle kullanımı artan solunum cihazı, maske, dezenfektan ve kolonyada vergi kaldırıldı.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 07:50
Erdoğan imzaladı o ürünlerde vergi kalkıyor

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, 'nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi'ne eklendi.

Aynı gazetede yer alan ithalat rejimi kararına ek kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonunda 'mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları' başlığı altında yer alan 'cihazlar' söz konusu tablo kapsamında çıkarıldı.

Tablo kapsamında bu cihazların bazı ülkelerden ithalatında %13 ilave gümrük vergisi uygulanıyordu..

MasajTarımCumhurbaşkanıResmi GazeteGümrük Vergisi

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