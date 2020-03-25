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Erdoğan Bakan'ı böyle uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan, görüşmesinde dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap" dedi.

Siyaset / 25 Mart 2020 Çarşamba 11:25
Erdoğan Bakan'ı böyle uyardı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler görüşüldü. Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Görüntülerde oturma düzenindeki mesafe dikkat çekti.

Bakan Dönmez'i uyardı: Yanlış yapıyorsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, 'Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap' ifadelerini kullanması tebessüm oluşturdu.

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