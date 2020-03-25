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En genç koronavirüs mağduru!

İngiltere'de bilinen hiçbir kronik hastalığı olmayan 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 15:58
En genç koronavirüs mağduru!

Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335'ten 422'ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.

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