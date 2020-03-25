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Cumhuriyet yazarı köleliği övdü!

Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli, Çin'de uygulana kölelik sistemini savundu.

Güncel / 25 Mart 2020 Çarşamba 21:30
Cumhuriyet yazarı köleliği övdü!

Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'nin sosyal medya üzerinden paylaştığı bir kare dikkatlerden kaçmadı.

Çinlilerin uyguladığı kölelik sistemini sözde disipliln diye paylaşan Arapkirli, bunu bir başarı gibi yansıttı.

Arapkirli köle gibi dizilmiş fabrika işçilerinin fotoğrafına ' ÇİN TABİİ Kİ VİRÜSÜ YENER... Böyle bir disiplini sen uygulayabilir ve uygulatabilir misin? Wuhan'da, Çinli fabrika işçileri yemek molasında. Aynısını becer, sen de yenersin.' yorumu yaptı.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaFabrikaÇinliKölelikCumhuriyet

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