USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Corona virüse yakalandı! İngiltere'de bu sözlerle seslendi

İngiltere’de corona virüse (Covid-19) yakalanan Matt Dockray (39), yoğun bakımdan 'virüsü ciddiye almayan' insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dockray, "Lütfen, lütfen aptal olmayın" dedi.

Dünya / 25 Mart 2020 Çarşamba 13:19
Corona virüse yakalandı! İngiltere'de bu sözlerle seslendi

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesindeki Marlow kasabında yaşayan ve koronavirüs teşhisi konulan Matt Dockray, 'virüsü yeterince ciddiye almayan' ve sokağa çıkarak sosyal etkileşimlerini sürdüren insanlara seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dockray, 'Lütfen, lütfen aptal olmayın' ifadelerini kullandı.

Dockray yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

'İyiye gitmiyorum, daha da kötüleşmiyorum. Bu bana ‘yenilmez' olduğunu düşünen her birinize seslenme fırsatı veriyor.

Sadece öksürük ve hafif semptomlar yaşayabileceğini düşünen veya iyi olduklarını düşünen herkes için; lütfen, lütfen aptal olmayın. Bunun herhangi bir düşmanımın başına gelmesini bile istemezdim.'

'EŞİME VE ÇOCUĞUMA VEDA VİDEOSU KAYDETTİM'

Dockray, yaşadığı korku ve acı sebebiyle çocuğuna ve eşine veda videosu kaydettiğini ifade ederek, 'Eşime ve çocuğuma veda etmek için bir video kaydettim çünkü bir noktada acı ve korku yüzünden neredeyse hayatımdan vazgeçiyordum' dedi ve her nefeste savaşmaya devam edeceğini belirtti.

Koronavirüs

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı